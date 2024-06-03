Панжинская (Мокроусова) Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Антона Никанорова Панжинского сын Андрей Антонович 18 Агафья Яковлевна Мокроусова 18 лет
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Панжинская Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Панжинский Андрей Антонович
Бракосочетание
1916
вдовец Лазарь Григорьев Болдырев 2-м браком 65 вдова от первого брака Агафья Яковлевна Панжинская 55
Смерть
Неизвестно