Панжинская (Мокроусова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская (Мокроусова) Агафья Яковлевна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1884

Муж: Панжинский Андрей Антонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Антона Никанорова Панжинского сын Андрей Антонович 18 Агафья Яковлевна Мокроусова 18 лет
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Панжинская Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Панжинский Андрей Антонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1916

Муж: Болдырев Лазарь Григорьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
вдовец Лазарь Григорьев Болдырев 2-м браком 65 вдова от первого брака Агафья Яковлевна Панжинская 55
Смерть
Неизвестно

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