Новиков Михаил Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Юмской волости, починка Новиковского из русских уволенный в запас армии Михаил Иосифов Новиков, православного вероисповедания; первым браком. Возраст: 25 Невеста: Юмской волости, починка Новик... Показать все
Смерть
Неизвестно