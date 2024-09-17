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Новиков Михаил Осипович

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Жена: Новикова (Шмакова) Татьяна Алексеевна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Юмской волости, починка Новиковского из русских уволенный в запас армии Михаил Иосифов Новиков, православного вероисповедания; первым браком. Возраст: 25 Невеста: Юмской волости, починка Новик... Показать все
Смерть
Неизвестно

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