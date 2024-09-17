Новикова (Шмакова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Юмской волости, починка Новиковского из русских уволенный в запас армии Михаил Иосифов Новиков, православного вероисповедания; первым браком. Возраст: 25 Невеста: Юмской волости, починка Новик... Показать все
Смерть
После 1897