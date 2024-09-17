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Новикова (Шмакова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Шмаков Алексей Яковлевич (Семёнович)

Мать: Шмакова (Меньшикова) Екатерина Степановна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Муж: Новиков Михаил Осипович

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Юмской волости, починка Новиковского из русских уволенный в запас армии Михаил Иосифов Новиков, православного вероисповедания; первым браком. Возраст: 25 Невеста: Юмской волости, починка Новик... Показать все
Смерть
После 1897

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