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Абаимовъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Абаимовъ Патрекей

Мать: Абаимова Меланья

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Абаимовъ Кузьма

Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Абаимовъ Федоръ

Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Абаимовъ Андрей

Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абаимова Наталья антонова

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