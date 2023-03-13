Абаимовъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Абаимовъ Патрекей
Мать: Абаимова Меланья
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Абаимовъ Кузьма
Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Абаимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Абаимовъ Андрей
Мать ребёнка: Абаимова Наталья антонова
Бракосочетание
Неизвестно