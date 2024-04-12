Сединкина (Тихонова) Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Тихонова) Параскева Михайлова

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Тихонов Михаил

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.08.1801

Муж: Сединкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
02.02.1802

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1807

Сын: Сединкин Иван Иванов

Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1809

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1811

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1812

Сын: Сединкин Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1814

Дочь: Чащина Акилина Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1817

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1821

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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