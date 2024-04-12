Сединкина (Тихонова) Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Тихонов Михаил
Бракосочетание
02.08.1801
Рождение ребёнка
02.02.1802
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
05.01.1807
Сын: Сединкин Иван Иванов
Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
25.03.1809
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
10.02.1811
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
23.06.1812
Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
07.06.1814
Дочь: Чащина Акилина Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
09.02.1817
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
21.04.1821
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов
Смерть
Неизвестно