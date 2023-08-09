Тихонов Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти25.06.1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Домна Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Сединкина Параскева Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Килеева Дарья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.06.1801