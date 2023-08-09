Тихонов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Михаил

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

25.06.1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Домна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Сединкина Параскева Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Килеева Дарья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
25.06.1801
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область