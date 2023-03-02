Опарина Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина Анисья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1881

Сын: Опарин Стефан Сергеевич

Отец ребёнка: Опарин Сергей Александрович

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Кемеровский архив фонд Д-60, опись1, дело 300, лист 40 оборот
Рождение ребёнка
06.02.1883

Дочь: Опарина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Опарин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Опарин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Опарин Сергей Александрович

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1890 ст.

Сын: Опарин Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Опарин Сергей Александрович

Фонд Д60, оп1, дело 550, лист162 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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