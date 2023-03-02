Опарина Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1881
Отец ребёнка: Опарин Сергей Александрович
Кемеровский архив фонд Д-60, опись1, дело 300, лист 40 оборот
Рождение ребёнка
06.02.1883
Дочь: Опарина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Опарин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
01.09.1887
Отец ребёнка: Опарин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
17.01.1890 ст.
Отец ребёнка: Опарин Сергей Александрович
Фонд Д60, оп1, дело 550, лист162 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно