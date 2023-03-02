Опарин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1881
Мать ребёнка: Опарина Анисья Александровна
Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Кемеровский архив фонд Д-60, опись1, дело 300, лист 40 оборот
Рождение ребёнка
06.02.1883
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно