Опарин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарин Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Опарин Александр Иванович

Мать: Опарина Наталия Ермиловна

Рождение ребёнка
02.08.1881

Сын: Опарин Стефан Сергеевич

Мать ребёнка: Опарина Анисья Александровна

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Кемеровский архив фонд Д-60, опись1, дело 300, лист 40 оборот
Рождение ребёнка
06.02.1883

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Анисья Александровна

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