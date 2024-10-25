Светлаков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиПосле 26.09.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1852
Отец: Светлаков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Сын: Светлаков Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: Першина (Светлакова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна
1880 по переписи 1897г 1873 в похозяйственной книге за 1949г.
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Светлаков Х Иванович
Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Дочь: (Светлакова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Сын: Светлаков Филипп Иванович
Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна
Упоминание
1897
Перепись 1897г починок Якунинский, Гординская волость, Гординское с/о, Глазовский уезд, Вятская губерния. 1 Хозяин двора Светлаков Михаил Петрович 59 2 жена Светлакова Анисья Якимовна 64 3 брат Светл... Показать все
Смерть
После 26.09.1909
Восприемник при крещении у Першина Ивана Яковлевича