Светлаков Иван Петрович Вычислено 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светлаков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

После 26.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: Светлаков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Светлаков Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Першина (Светлакова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна

Якунята, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
1880 по переписи 1897г 1873 в похозяйственной книге за 1949г.
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Светлаков Х Иванович

Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Дочь: (Светлакова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Светлаков Филипп Иванович

Мать ребёнка: Светлакова Евдокия Гавриловна

Якунята, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Упоминание
1897
Якунята, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Перепись 1897г починок Якунинский, Гординская волость, Гординское с/о, Глазовский уезд, Вятская губерния. 1 Хозяин двора Светлаков Михаил Петрович 59 2 жена Светлакова Анисья Якимовна 64 3 брат Светл... Показать все
Смерть
После 26.09.1909
Якунята, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Восприемник при крещении у Першина Ивана Яковлевича

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