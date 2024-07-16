Светлакова Евдокия Гавриловна Вычислено 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светлакова Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Светлаков Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Светлаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Першина (Светлакова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Светлаков Иван Петрович

Якунята, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
1880 по переписи 1897г 1873 в похозяйственной книге за 1949г.
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Светлаков Х Иванович

Отец ребёнка: Светлаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Дочь: (Светлакова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Светлаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Светлаков Филипп Иванович

Отец ребёнка: Светлаков Иван Петрович

Якунята, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Упоминание
1897
Якунята, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Перепись 1897г починок Якунинский, Гординская волость, Гординское с/о, Глазовский уезд, Вятская губерния. 1 Хозяин двора Светлаков Михаил Петрович 59 2 жена Светлакова Анисья Якимовна 64 3 брат Светл... Показать все
Смерть
Неизвестно

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