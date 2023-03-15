Дремина (Сорокина) Дарья Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Евфим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1881
Отец ребёнка: Дрёмин Сергей
Рождение ребёнка
30.10.1884
Отец ребёнка: Дрёмин Сергей
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Капустина Василиса
Отец ребёнка: Дрёмин Сергей
Рождение ребёнка
18.08.1898
Отец ребёнка: Дрёмин Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1903
Отец ребёнка: Дрёмин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрёмин Сергей
Смерть
Неизвестно