Дремина (Сорокина) Дарья Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремина (Сорокина) Дарья Евфимиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Евфим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1881

Сын: Дрёмин Гордей Сергеев

Отец ребёнка: Дрёмин Сергей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.10.1884

Сын: Дрёмин Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Дрёмин Сергей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Капустина Василиса

Отец ребёнка: Дрёмин Сергей

Рождение ребёнка
18.08.1898

Сын: Дрёмин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Дрёмин Сергей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1903

Сын: Дрёмин Александр Сергеев

Отец ребёнка: Дрёмин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрёмин Сергей

Смерть
Неизвестно
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