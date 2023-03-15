Капустина (Дрёмина) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Дрёмина) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1890 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Дрёмин Сергей

Мать: Дремина (Сорокина) Дарья Евфимиева

Развод
Неизвестно

Муж: Филатов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Капустина) Ефросинья

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
10.11.1910

Муж: Филатов Сергей

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Смерть
Неизвестно

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