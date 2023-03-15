Капустина (Дрёмина) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Дрёмин Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Филатов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Капустина) Ефросинья
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.11.1910
Муж: Филатов Сергей
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Смерть
Неизвестно