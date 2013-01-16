Городской Анатолий Александрович
Место рожденияхутор Привольный Ставропольского края
Дата рождения26.04.1955
Дата смерти16.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1955
хутор Привольный Ставропольского края
Бракосочетание
19.08.1977
Жена: скрыто настройками приватности
курская
Рождение ребёнка
06.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
16.01.2013
Астрахань