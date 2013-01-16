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Городской Анатолий Александрович

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Место рождения

хутор Привольный Ставропольского края

Дата рождения

26.04.1955

Дата смерти

16.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1955

Отец: Городской Александр Моисеевич

Мать: Городская Вера Григорьевна

хутор Привольный Ставропольского края
Бракосочетание
19.08.1977

Жена: скрыто настройками приватности

курская
Рождение ребёнка
06.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
16.01.2013
Астрахань
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