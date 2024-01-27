Городская (Кривенко) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городская (Кривенко) Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1955

Сын: Городской Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Городской Александр Моисеевич

хутор Привольный Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городской Александр Моисеевич

Смерть
1998
Ставропольский край, Курской район, хутор Чугуев, возле станицы Привольная
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