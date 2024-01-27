Городская (Кривенко) Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1955
Сын: Городской Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Городской Александр Моисеевич
хутор Привольный Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Ставропольский край, Курской район, хутор Чугуев, возле станицы Привольная