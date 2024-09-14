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Максимович Станислов Грышков он же Григорьев

Место рождения

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
22.10.1843 ст.

Жена: Максимович (Петух) Агата (Агафия) Францишковна она же Францовна

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.03.1866 ст.

Дочь: Петух Аполинария Станиславна

Мать ребёнка: Максимович (Петух) Агата (Агафия) Францишковна она же Францовна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.12.1869 ст.

Дочь: Петух Варвара Станиславна

Мать ребёнка: Максимович (Петух) Агата (Агафия) Францишковна она же Францовна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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