Максимович Станислов Грышков он же Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1843 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.03.1866 ст.
Дочь: Петух Аполинария Станиславна
Мать ребёнка: Максимович (Петух) Агата (Агафия) Францишковна она же Францовна
Рождение ребёнка
03.12.1869 ст.
Дочь: Петух Варвара Станиславна
Мать ребёнка: Максимович (Петух) Агата (Агафия) Францишковна она же Францовна
Смерть
Неизвестно