Максимович (Петух) Агата (Агафия) Францишковна она же Францовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимович (Петух) Агата (Агафия) Францишковна она же Францовна

Место рождения

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

22.12.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1823 ст.

Отец: Петух Францишак (Франц) Янов он же Иванов

Мать: Петух (Мороз) Марьяна (Марыя) Андреевна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
22.10.1843 ст.

Муж: Максимович Станислов Грышков он же Григорьев

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.03.1866 ст.

Дочь: Петух Аполинария Станиславна

Отец ребёнка: Максимович Станислов Грышков он же Григорьев

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.12.1869 ст.

Дочь: Петух Варвара Станиславна

Отец ребёнка: Максимович Станислов Грышков он же Григорьев

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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