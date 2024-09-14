Максимович (Петух) Агата (Агафия) Францишковна она же Францовна
Место рождения
Дата рождения22.12.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1823 ст.
Бракосочетание
22.10.1843 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.03.1866 ст.
Дочь: Петух Аполинария Станиславна
Отец ребёнка: Максимович Станислов Грышков он же Григорьев
Рождение ребёнка
03.12.1869 ст.
Дочь: Петух Варвара Станиславна
Отец ребёнка: Максимович Станислов Грышков он же Григорьев
Смерть
Неизвестно