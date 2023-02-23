Аксинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Петровна

Аксинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кудряшов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Осипович

д. Кочетовка, Николаевский р-н, Ульяновской обл. (Саратовсая губ. Хвалынский уезд)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кудряшов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Осипович

Смерть
Неизвестно
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