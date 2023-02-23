Аксинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кудряшов Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Осипович
д. Кочетовка, Николаевский р-н, Ульяновской обл. (Саратовсая губ. Хвалынский уезд)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кудряшов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Осипович
Смерть
Неизвестно