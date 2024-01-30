Вудмаска (Пенигина) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вудмаска (Пенигина) Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1987

Отец: Пенигин Александр Иванович

Мать: Пенигина Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
02.10.2010

Муж: Вудмаска Антон Владимирович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.02.2012

Сын: Вудмаска Ярослав Антонович

Отец ребёнка: Вудмаска Антон Владимирович

Рождение ребёнка
12.03.2015

Дочь: Вудмаска Александра Антоновна

Отец ребёнка: Вудмаска Антон Владимирович

Рождение ребёнка
05.06.2023

Сын: Вудмаска Савелий Антонович

Отец ребёнка: Вудмаска Антон Владимирович

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