Вудмаска (Пенигина) Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1987
Бракосочетание
02.10.2010
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.02.2012
Сын: Вудмаска Ярослав Антонович
Отец ребёнка: Вудмаска Антон Владимирович
Рождение ребёнка
12.03.2015
Дочь: Вудмаска Александра Антоновна
Отец ребёнка: Вудмаска Антон Владимирович
Рождение ребёнка
05.06.2023
Сын: Вудмаска Савелий Антонович
Отец ребёнка: Вудмаска Антон Владимирович