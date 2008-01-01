Гройсман Исаак Вольвович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГройсман Исаак Вольвович

Гройсман Исаак Вольвович

avatar

Место рождения

Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев

Дата рождения

Между 1890 и 1905

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Рождение ребёнка
1946

Сын: Гройсман Семен Исаакович

Мать ребёнка: Гройсман Сара Вольфовна

Николаев, УССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гройсман Сара Вольфовна

Смерть
1970
СССР, УССР, г. Николаев
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close