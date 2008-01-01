Гройсман Исаак Вольвович
Место рожденияРоссийская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Дата рожденияМежду 1890 и 1905
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Гройсман Сара Вольфовна
Николаев, УССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гройсман Сара Вольфовна
Смерть
1970
СССР, УССР, г. Николаев