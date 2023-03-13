Сударчикова (Серкова) Мария Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ
Рождение ребёнка
02.03.1904
Сын: Сударчиковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ
Покровка
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сударчиковъ Яковъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ
Рождение ребёнка
10.08.1917
Сын: Сударчиковъ Василий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ
Покровка
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Леонтий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Алексей
Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Максимъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ
Бракосочетание
Неизвестно