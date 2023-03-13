Сударчикова (Серкова) Мария Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Серкова) Мария Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ

Рождение ребёнка
02.03.1904

Сын: Сударчиковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ

Покровка
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сударчиковъ Яковъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ

Рождение ребёнка
10.08.1917

Сын: Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ

Покровка
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Леонтий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Алексей

Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Максимъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Владиміръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Владиміръ

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