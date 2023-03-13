Сударчиковъ Василий
Место рожденияПокровка
Дата рождения10.08.1917
Дата смерти03.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917
Отец: Сударчиковъ Владиміръ
Покровка
Рождение ребёнка
10.05.1940
Рождение ребёнка
24.01.1947
Рождение ребёнка
16.12.1948
Рождение ребёнка
01.08.1950
Рождение ребёнка
14.07.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сударчикова Мария
Смерть
03.07.1980