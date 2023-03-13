Сударчиковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчиковъ Василий

Место рождения

Покровка

Дата рождения

10.08.1917

Дата смерти

03.07.1980

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917

Отец: Сударчиковъ Владиміръ

Мать: Сударчикова Мария Акимова

Покровка
Рождение ребёнка
10.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сударчикова Мария

Рождение ребёнка
24.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сударчикова Мария

Рождение ребёнка
16.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сударчикова Мария

Рождение ребёнка
01.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сударчикова Мария

Рождение ребёнка
14.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сударчикова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударчикова Мария

Смерть
03.07.1980
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