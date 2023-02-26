Лукерия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Фёдор Давыдов

Мать: Наталия

Смерть
Неизвестно
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