Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Феодосия Варфоломеева

Отец ребёнка: Кривой Варфоломей Филиппов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Лукерия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Давыдов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Варфоломеева

Отец ребёнка: Кривой Варфоломей Филиппов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Давыдов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Варфоломеева

Отец ребёнка: Кривой Варфоломей Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Давыдов

Смерть
Неизвестно
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