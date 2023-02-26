Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Феодосия Варфоломеева
Отец ребёнка: Кривой Варфоломей Филиппов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Лукерия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Давыдов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Варфоломеева
Отец ребёнка: Кривой Варфоломей Филиппов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Давыдов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Варфоломеева
Отец ребёнка: Кривой Варфоломей Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Давыдов
Смерть
Неизвестно