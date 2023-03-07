Петухова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Александра Васильевна

Петухова Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1908

Муж: Петухов Александр Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - третьим браком.
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Петухова Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От третьей жены.
Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Петухов Николай Александрович

Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close