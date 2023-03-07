Петухова Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1908
Жених - третьим браком.
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Петухова Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич
От третьей жены.
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Петухов Николай Александрович
Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно