Запривода Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1946
Дата смерти?.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1946
Рождение ребёнка
29.12.1969
Дочь: Гноевая Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Запривода Василина Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1983
Сын: Запривода Василий Валентинович
Мать ребёнка: Запривода Василина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенина Мария Валентиновна
Мать ребёнка: Запривода Василина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.2010