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Запривода Валентин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1946

Дата смерти

?.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1946

Отец: Запривода Василий Александрович

Мать: Запривода Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.12.1969

Дочь: Гноевая Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Запривода Василина Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1983

Сын: Запривода Василий Валентинович

Мать ребёнка: Запривода Василина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина Мария Валентиновна

Мать ребёнка: Запривода Василина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запривода Василина Ивановна

Смерть
?.06.2010
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