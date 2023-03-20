Ермолаева Пелагия Ермиллова/Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Пелагия Ермиллова/Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Дремин Николай Алексеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1903

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Дремин Николай Алексеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дремин Николай Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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