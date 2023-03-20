Ермолаева Пелагия Ермиллова/Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Дремин Николай Алексеев
Рождение ребёнка
21.05.1903
Дочь: Елена Николаева
Отец ребёнка: Дремин Николай Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно