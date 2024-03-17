Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1890 ст.
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.
Дочь: Феодосия Федорова
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Рождение ребёнка
10.03.1898 ст.
Сын: Еволий Федоров
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно