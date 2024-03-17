Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1890 ст.

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.

Дочь: Феодосия Федорова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
10.03.1898 ст.

Сын: Еволий Федоров

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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