Гоцкова (Корсунова) Екатерина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения23.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.11.1873
ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№ 38 / , м/к-1873г. / зап.№ 49 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Godparents:Глобачев Аввакум Григорьевич и Прокофия Филипповича Ермакова жена Улита Анд... Показать все
Рождение
23.11.1873
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 38 /, м/к-1872г.. / зап.№ 49 /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита
Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович
Смерть
Неизвестно