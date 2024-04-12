Гоцкова (Корсунова) Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоцкова (Корсунова) Екатерина Емельяновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

23.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.11.1873
ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№ 38 / , м/к-1873г. / зап.№ 49 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Godparents:Глобачев Аввакум Григорьевич и Прокофия Филипповича Ермакова жена Улита Анд... Показать все
Рождение
23.11.1873

Отец: Корсунов Емельян Лаврентьевич

Мать: Корсунова Татьяна Ивановна

Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 38 /, м/к-1872г.. / зап.№ 49 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита

Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Гоцков Авраам Свиридович

Смерть
Неизвестно
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