Гоцков Авраам Свиридович
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита
Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна
Смерть
Неизвестно