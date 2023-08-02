Гоцков Авраам Свиридович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоцков Авраам Свиридович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита

Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Гоцкова Екатерина Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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