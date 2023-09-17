Сентюрин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСентюрин Николай

Сентюрин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентюрина (Преображенская) Аполлинария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Фельдшер Рубежского пункта Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Сентюрина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Сентюрина (Преображенская) Аполлинария Александровна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сентюрин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сентюрина (Преображенская) Аполлинария Александровна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сентюрина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Сентюрина (Преображенская) Аполлинария Александровна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1913

Мы используем куки для улучшения работы сайта.