Сентюрин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер Рубежского пункта Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Сентюрина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Сентюрина (Преображенская) Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сентюрина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Сентюрина (Преображенская) Аполлинария Александровна
Смерть
До 1913