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(Титова) Феврония

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

21.06.1866

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1866

Отец: Титовъ Семенъ

Мать: Титова Ксенія

Александровка
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