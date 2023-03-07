(Антропова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антропова) Марья

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1732 г.р.

Муж

1755 г.р.

Дети

1778 г.р.
1780 г.р.
1781 г.р.
1787 г.р.
1788 г.р.
1790 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Антроповъ Федотъ

Мать: Антропова Авдотья Никитина

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Маскимъ

Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кириллъ

Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Семенъ

Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Осипъ

Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Фотей

Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоръ Ивановъ

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