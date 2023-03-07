(Антропова) Марья
Место рождения
Дата рождения1754
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Антроповъ Федотъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Маскимъ
Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кириллъ
Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Семенъ
Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Осипъ
Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Фотей
Отец ребёнка: Прохоръ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохоръ Ивановъ