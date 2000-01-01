Окатов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окатов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окатова Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ангелина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Окатова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Текуста

Мать ребёнка: Окатова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окатов Порфирий

Мать ребёнка: Окатова Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окатова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густя

Мать ребёнка: Ангелина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ангелина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величутина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Окатова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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