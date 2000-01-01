Окатов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ангелина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Окатова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Текуста
Мать ребёнка: Окатова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окатов Порфирий
Мать ребёнка: Окатова Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Густя
Мать ребёнка: Ангелина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ангелина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величутина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Окатова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно