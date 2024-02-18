Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клушенцов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
13.08.1892

Дочь: Клушенцева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Клушенцов Михаил Петрович

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
7.10.1938 выдана справка о рождении. Приписана фамилия КЛУШЕНЦЕВА (1887-1892 Vol. 1827 Births, marriages, deaths (Рождения, бракосочетания, смерти) Восприемница крестьянка Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
13.05.1901

Дочь: Клушенцева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Клушенцов Михаил Петрович

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница девица Наталья Михайловна, сестра?
Смерть
Неизвестно

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