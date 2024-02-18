Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1892
Дочь: Клушенцева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Клушенцов Михаил Петрович
7.10.1938 выдана справка о рождении. Приписана фамилия КЛУШЕНЦЕВА (1887-1892 Vol. 1827 Births, marriages, deaths (Рождения, бракосочетания, смерти) Восприемница крестьянка Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
13.05.1901
Дочь: Клушенцева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Клушенцов Михаил Петрович
Восприемница девица Наталья Михайловна, сестра?
Смерть
Неизвестно