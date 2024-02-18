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Клушенцева Татьяна Михайловна

Место рождения

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1892

Отец: Клушенцов Михаил Петрович

Мать: Мария Петровна

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
7.10.1938 выдана справка о рождении. Приписана фамилия КЛУШЕНЦЕВА (1887-1892 Vol. 1827 Births, marriages, deaths (Рождения, бракосочетания, смерти) Восприемница крестьянка Анна Игнатьева
Смерть
Неизвестно

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