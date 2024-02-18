Клушенцева Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1892
Отец: Клушенцов Михаил Петрович
Мать: Мария Петровна
7.10.1938 выдана справка о рождении. Приписана фамилия КЛУШЕНЦЕВА (1887-1892 Vol. 1827 Births, marriages, deaths (Рождения, бракосочетания, смерти) Восприемница крестьянка Анна Игнатьева
Смерть
Неизвестно