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Кузнецов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кузнецов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

г. Горький
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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