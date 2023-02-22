Кузнецова (Шильникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Шильникова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
10.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Яковлевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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