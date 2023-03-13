Кононъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Никита
Мать: Дарья Кононова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Устинья Наумова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Устинья Наумова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Устинья Наумова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Василий
Мать ребёнка: Устинья Наумова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Устинья Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Наумова