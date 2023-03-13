Кононъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Отец

1706 г.р.

Мать

1709 г.р.

Жена

1728 г.р.

Дети

1748 г.р.
1749 г.р.
1757 г.р.
1758 г.р.
1762 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Никита

Мать: Дарья Кононова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Устинья Наумова

Хмелёвка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Устинья Наумова

Хмелёвка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Устинья Наумова

Хмелёвка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Василий

Мать ребёнка: Устинья Наумова

Хмелёвка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Устинья Наумова

Хмелёвка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Наумова

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