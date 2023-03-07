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Панфиловъ Серебряковъ Петръ

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

28.06.1799

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Панфиловъ Федоръ

Мать: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Мать ребёнка: Панфилова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акулинушкина Матрена

Мать ребёнка: Панфилова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Панфиловъ Никоноръ

Мать ребёнка: Панфилова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Панфилова Мавра

Мать ребёнка: Панфилова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1784

Сын: Панфиловъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Панфилова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1785

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Панфилова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Панфиловъ Андреянъ

Мать ребёнка: Панфилова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Пелагея

Смерть
28.06.1799
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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