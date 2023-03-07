Панфиловъ Серебряковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти28.06.1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Панфиловъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Мать ребёнка: Панфилова Пелагея
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акулинушкина Матрена
Мать ребёнка: Панфилова Пелагея
Рождение ребёнка
1778
Сын: Панфиловъ Никоноръ
Мать ребёнка: Панфилова Пелагея
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Панфилова Мавра
Мать ребёнка: Панфилова Пелагея
Рождение ребёнка
25.03.1784
Сын: Панфиловъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Панфилова Пелагея
Рождение ребёнка
13.06.1785
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Панфилова Пелагея
Рождение ребёнка
1791
Сын: Панфиловъ Андреянъ
Мать ребёнка: Панфилова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панфилова Пелагея
Смерть
28.06.1799