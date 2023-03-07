Панфилова (Суркова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Суркова) Пелагея

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Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Сурковъ Григорий

Мать: Суркова Салманида Терентьева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акулинушкина Матрена

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Панфиловъ Никоноръ

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Панфилова Мавра

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1784

Сын: Панфиловъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1785

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Панфиловъ Андреянъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Серебряковъ Петръ

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