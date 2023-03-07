Панфилова (Суркова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Сурковъ Григорий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акулинушкина Матрена
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Панфиловъ Никоноръ
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Панфилова Мавра
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ
Рождение ребёнка
25.03.1784
Сын: Панфиловъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ
Рождение ребёнка
13.06.1785
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Панфиловъ Андреянъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно