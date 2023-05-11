Сурковъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Сурковъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Панфилова Пелагея
Мать ребёнка: Суркова Салманида Терентьева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Спигина Дарья
Мать ребёнка: Суркова Салманида Терентьева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Суркова Салманида Терентьева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно