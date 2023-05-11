Сурковъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурковъ Григорий

Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Сурковъ Дмитрий

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Панфилова Пелагея

Мать ребёнка: Суркова Салманида Терентьева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Спигина Дарья

Мать ребёнка: Суркова Салманида Терентьева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Суркова Салманида Терентьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Салманида Терентьева

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