Семён Карпов
Место рождения
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1801
Жена: Анастасия Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1806
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Смерть
Неизвестно