Семён Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Карпов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.10.1801

Жена: Анастасия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1806

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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