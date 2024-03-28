Саксина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Саксин Афанасий Симеонович

Отец ребёнка: Саксин Семён (Симион)

Тенишево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лоскутова (Саксина) Ефимия Симеоновна

Отец ребёнка: Саксин Семён (Симион)

Тенишево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тотулова (Саксина) Евдокия Симеоновна

Отец ребёнка: Саксин Семён (Симион)

Тенишево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Саксин Евдоким Симеонович

Отец ребёнка: Саксин Семён (Симион)

Тенишево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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