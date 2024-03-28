Саксина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Саксин Афанасий Симеонович
Отец ребёнка: Саксин Семён (Симион)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лоскутова (Саксина) Ефимия Симеоновна
Отец ребёнка: Саксин Семён (Симион)
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тотулова (Саксина) Евдокия Симеоновна
Отец ребёнка: Саксин Семён (Симион)
Рождение ребёнка
1852
Сын: Саксин Евдоким Симеонович
Отец ребёнка: Саксин Семён (Симион)
Смерть
Неизвестно