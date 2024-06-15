Марья Козьмина
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Осип ? Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Денис Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мамонт Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванов
Смерть
Неизвестно