Марья Козьмина 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Козьмина

Место рождения

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Осип ? Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванов

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Денис Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванов

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Мамонт Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванов

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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