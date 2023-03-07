Чильдинова (Лазарева) Марія
Место рождения
Дата рождения1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Лазаревъ Абрамъ
Мать: Лазарева Нонна
Бракосочетание
24.02.1861
Муж: Чильдиновъ Андрей
Рождение ребёнка
1863
Сын: Чильдиновъ Кузьма
Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей
Рождение ребёнка
15.04.1869
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей
Рождение ребёнка
30.03.1881
Сын: Чильдиновъ Еѵѳимъ
Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей
Рождение ребёнка
?.12.1882
Сын: Чильдиновъ Стефанъ
Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чильдиновъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей