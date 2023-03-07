Чильдинова (Лазарева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чильдинова (Лазарева) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Лазаревъ Абрамъ

Мать: Лазарева Нонна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.02.1861

Муж: Чильдиновъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Чильдиновъ Кузьма

Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1869

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1881

Сын: Чильдиновъ Еѵѳимъ

Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1882

Сын: Чильдиновъ Стефанъ

Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чильдиновъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Чильдиновъ Андрей

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