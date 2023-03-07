Чильдиновъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чильдиновъ Андрей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Чильдиновъ Аѳанасій

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.02.1861

Жена: Чильдинова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Чильдиновъ Кузьма

Мать ребёнка: Чильдинова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1869

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Чильдинова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1881

Сын: Чильдиновъ Еѵѳимъ

Мать ребёнка: Чильдинова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1882

Сын: Чильдиновъ Стефанъ

Мать ребёнка: Чильдинова Марія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Чильдинова Марія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чильдиновъ Паѵелъ

Мать ребёнка: Чильдинова Марія

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