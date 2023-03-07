Чильдиновъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Чильдиновъ Аѳанасій
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1861
Жена: Чильдинова Марія
Рождение ребёнка
1863
Сын: Чильдиновъ Кузьма
Мать ребёнка: Чильдинова Марія
Рождение ребёнка
15.04.1869
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Чильдинова Марія
Рождение ребёнка
30.03.1881
Сын: Чильдиновъ Еѵѳимъ
Мать ребёнка: Чильдинова Марія
Рождение ребёнка
?.12.1882
Сын: Чильдиновъ Стефанъ
Мать ребёнка: Чильдинова Марія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Чильдинова Марія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чильдиновъ Паѵелъ
Мать ребёнка: Чильдинова Марія