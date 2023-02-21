Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сюгияйнен Елизавета Абрамовна
Сюгияйнен Елизавета Абрамовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Пол
Женский
Отец
Беркхалд Абрам Матвеевич
1877 г.р.
Мать
Беркхалд Екатерина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Беркхалд Абрам Матвеевич
Мать:
Беркхалд Екатерина Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия