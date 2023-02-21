Беркхалд Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сюгияйнен Елизавета Абрамовна
Отец ребёнка: Беркхалд Абрам Матвеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лиуконен Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Беркхалд Абрам Матвеевич
Рождение ребёнка
01.11.1910
Дочь: Рюнгинен Анна-Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Беркхалд Абрам Матвеевич
Рождение ребёнка
27.06.1914
Дочь: Яскеляйнен Айно Абрамовна
Отец ребёнка: Беркхалд Абрам Матвеевич
Смерть
Неизвестно