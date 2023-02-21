Беркхалд Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беркхалд Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сюгияйнен Елизавета Абрамовна

Отец ребёнка: Беркхалд Абрам Матвеевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лиуконен Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Беркхалд Абрам Матвеевич

Рождение ребёнка
01.11.1910

Дочь: Рюнгинен Анна-Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Беркхалд Абрам Матвеевич

Рождение ребёнка
27.06.1914

Дочь: Яскеляйнен Айно Абрамовна

Отец ребёнка: Беркхалд Абрам Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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