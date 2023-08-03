Косицына Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицына Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Косицын Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович

Рождение ребёнка
23.02.1929

Сын: Дубовицкий Борис Васильевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович

Смерть
?.03.1956

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