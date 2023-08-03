Косицына Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.03.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Косицын Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович
Рождение ребёнка
23.02.1929
Сын: Дубовицкий Борис Васильевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович
Смерть
?.03.1956