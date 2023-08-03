Дубовицкий Василий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Дубовицкий Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Косицына Надежда Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Коноваленко Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1929
Сын: Дубовицкий Борис Васильевич
Мать ребёнка: Косицына Надежда Степановна
Рождение ребёнка
18.12.1937
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Коноваленко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
19.12.1937
Сын: Дубовицкий Борис Васильевич
Мать ребёнка: Коноваленко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дубовицкий Александр Васильевич
Мать ребёнка: Коноваленко Мария Филипповна
Смерть
1975