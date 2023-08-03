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Дубовицкий Василий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дубовицкий Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Косицына Надежда Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Коноваленко Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноваленко Мария Филипповна

Рождение ребёнка
23.02.1929

Сын: Дубовицкий Борис Васильевич

Мать ребёнка: Косицына Надежда Степановна

Рождение ребёнка
18.12.1937

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Коноваленко Мария Филипповна

Рождение ребёнка
19.12.1937

Сын: Дубовицкий Борис Васильевич

Мать ребёнка: Коноваленко Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Дубовицкий Александр Васильевич

Мать ребёнка: Коноваленко Мария Филипповна

Смерть
1975

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